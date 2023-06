Guyana offers support to Haiti following flood disaster

In the wake of floods that have wrought devastation across Haiti, President Dr. Irfaan Ali has expressed not only Guyana’s solidarity with the Caribbean nation, but has also offered any assistance the country requires.

In a letter addressed to acting Haitian President Ariel Henry, President Ali expressed deep sadness for the displacements, injuries and deaths – said to number 43 – that the country has experienced.

β€œπ‘‚π‘› π‘π‘’β„Žπ‘Žπ‘™π‘“ π‘œπ‘“ π‘‘β„Žπ‘’ π‘”π‘œπ‘£π‘’π‘Ÿπ‘›π‘šπ‘’π‘›π‘‘ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘π‘’π‘œπ‘π‘™π‘’ π‘œπ‘“ π‘‘β„Žπ‘’ πΆπ‘œ-π‘œπ‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘–π‘£π‘’ 𝑠𝑒𝑝𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐 π‘œπ‘“ πΊπ‘’π‘¦π‘Žπ‘›π‘Ž, 𝐼 𝑒π‘₯π‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘ π‘œπ‘’π‘Ÿ 𝑑𝑒𝑒𝑝𝑒𝑠𝑑 π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘œπ‘™π‘’π‘›π‘π‘’π‘ π‘‘π‘œ π‘¦π‘œπ‘’, π‘‘β„Žπ‘’ π‘”π‘œπ‘£π‘’π‘Ÿπ‘›π‘šπ‘’π‘›π‘‘ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘π‘’π‘œπ‘π‘™π‘’ π‘œπ‘“ π»π‘Žπ‘–π‘‘π‘– π‘Žπ‘›π‘‘ π‘’π‘ π‘π‘’π‘π‘–π‘Žπ‘™π‘™π‘¦ π‘‘π‘œ π‘‘β„Žπ‘œπ‘ π‘’ π‘‘π‘–π‘Ÿπ‘’π‘π‘‘π‘™π‘¦ π‘Žπ‘“π‘“π‘’π‘π‘‘π‘’π‘‘ 𝑏𝑦 π‘‘β„Žπ‘–π‘ π‘’π‘›π‘“π‘œπ‘Ÿπ‘’π‘ π‘’π‘’π‘› π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘”π‘’π‘‘π‘¦.”

β€œπ‘Šπ‘’ π‘π‘Ÿπ‘Žπ‘¦ π‘“π‘œπ‘Ÿ π‘‘β„Žπ‘’ 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑𝑦 π‘Ÿπ‘’π‘π‘œπ‘£π‘’π‘Ÿπ‘¦ π‘œπ‘“ π‘‘β„Žπ‘’ π‘–π‘›π‘—π‘’π‘Ÿπ‘’π‘‘ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘Ÿπ‘’π‘π‘œπ‘”π‘›π‘–π‘§π‘’ π‘‘β„Žπ‘’ π‘‘π‘–π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘‘π‘–π‘“π‘“π‘–π‘π‘’π‘™π‘‘π‘–π‘’π‘ π‘“π‘Žπ‘π‘’π‘‘ 𝑏𝑦 π‘‘β„Žπ‘’ π‘‘β„Žπ‘œπ‘’π‘ π‘Žπ‘›π‘‘π‘ π‘€β„Žπ‘œ β„Žπ‘Žπ‘£π‘’ 𝑏𝑒𝑒𝑛 π‘‘π‘–π‘ π‘π‘™π‘Žπ‘π‘’π‘‘ π‘Žπ‘ π‘Ž π‘Ÿπ‘’π‘ π‘’π‘™π‘‘ π‘œπ‘“ π‘‘β„Žπ‘’ π‘“π‘™π‘œπ‘œπ‘‘π‘ ,” the President further said in the letter.

According to President Ali, Guyana as a member of the Caribbean Community (CARICOM) (CARICOM) stands in solidarity with the country and is ready to provide any support the country will need. He was also confident that with support from its allies, Haiti could overcome the tragedy.

β€œπ΄π‘ π‘Ž π‘šπ‘’π‘šπ‘π‘’π‘Ÿ π‘œπ‘“ π‘‘β„Žπ‘’ πΆπ‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘π‘π‘’π‘Žπ‘› πΆπ‘œπ‘šπ‘šπ‘’π‘›π‘–π‘‘π‘¦ π‘“π‘Žπ‘šπ‘–π‘™π‘¦, πΊπ‘’π‘¦π‘Žπ‘›π‘Ž π‘ π‘‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘ π‘–π‘› π‘ π‘œπ‘™π‘–π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘‘π‘¦ π‘€π‘–π‘‘β„Ž π‘Žπ‘›π‘‘ 𝑖𝑛 π‘ π‘’π‘π‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘ π‘œπ‘“ π‘‘β„Žπ‘’ π‘π‘’π‘œπ‘π‘™π‘’ π‘œπ‘“ π»π‘Žπ‘–π‘‘π‘–. π‘Šπ‘’ π‘ β„Žπ‘Žπ‘Ÿπ‘’ 𝑖𝑛 π»π‘Žπ‘–π‘‘π‘–’π‘ π‘”π‘Ÿπ‘–π‘’π‘“ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘π‘Žπ‘–π‘›. πΊπ‘’π‘¦π‘Žπ‘›π‘Ž π‘–π‘ π‘Ÿπ‘’π‘Žπ‘‘π‘¦ π‘‘π‘œ π‘Žπ‘ π‘ π‘–π‘ π‘‘ 𝑖𝑛 π‘Žπ‘›π‘¦ π‘€π‘Žπ‘¦ π‘π‘œπ‘ π‘ π‘–π‘π‘™π‘’,” President Ali also said.

β€œπ‘‡β„Žπ‘’ π‘π‘’π‘œπ‘π‘™π‘’ π‘œπ‘“ π»π‘Žπ‘–π‘‘π‘– β„Žπ‘Žπ‘£π‘’ π‘‘π‘’π‘šπ‘œπ‘›π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘’π‘‘, β„Žπ‘–π‘ π‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘–π‘π‘Žπ‘™π‘™π‘¦, π‘‘β„Žπ‘’π‘–π‘Ÿ π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘’π‘›π‘”π‘‘β„Ž π‘Žπ‘›π‘‘ π‘Ÿπ‘’π‘ π‘–π‘™π‘–π‘’π‘›π‘π‘’ 𝑖𝑛 π‘‘β„Žπ‘’ π‘“π‘Žπ‘π‘’ π‘œπ‘“ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘”π‘’π‘‘π‘¦. π‘Šπ‘’ π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘π‘œπ‘›π‘“π‘–π‘‘π‘’π‘›π‘‘ π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ π‘€π‘–π‘‘β„Ž π‘‘β„Žπ‘’ π‘ π‘’π‘π‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘ π‘œπ‘“ π‘‘β„Žπ‘’ π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘›π‘Žπ‘‘π‘–π‘œπ‘›π‘Žπ‘™ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘Ÿπ‘’π‘”π‘–π‘œπ‘›π‘Žπ‘™ π‘π‘œπ‘šπ‘šπ‘’π‘›π‘–π‘‘π‘–π‘’π‘ π»π‘Žπ‘–π‘‘π‘– 𝑀𝑖𝑙𝑙 π‘œπ‘£π‘’π‘Ÿπ‘π‘œπ‘šπ‘’ π‘‘β„Žπ‘–π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘”π‘’π‘‘π‘¦. π‘ƒπ‘™π‘’π‘Žπ‘ π‘’ π‘Žπ‘π‘π‘’π‘π‘‘, 𝐸π‘₯𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑐𝑦, π‘Žπ‘ π‘ π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘π‘’π‘ π‘œπ‘“ π‘šπ‘¦ π‘π‘Ÿπ‘œπ‘‘β„Žπ‘’π‘Ÿπ‘™π‘¦ π‘ π‘’π‘π‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘.”

According to the latest reports from BBC world, torrential rains displaced more than 13,000 Haitians and floods have killed at least 42. In the aftermath of these floods, at least three people were also killed in an earthquake in the Haitian city of JΓ©rΓ©mie,

The 4.9-magnitude quake struck in the early hours of the morning, the US Geological Survey said. According to Prime Minister Ariel Henry said his government and international partners were taking “urgent measures” to deal with the flooding.

Haitian authorities said the three people who died were crushed when their home collapsed. More than a dozen people have also been injured. JΓ©rΓ©mie is a coastal city in the southwestern Grand’Anse department. Two years ago, the region was also badly hit by an earthquake which killed more than 2,200 people.

Meanwhile, the World Food Programme, an agency of the United Nations, were quoted saying that it would start providing hot meals to the displaced.

