CARICOM Chair underscores need for region to remain a zone of peace after Ecuador’s attack on Mexican Embassy

Chairman of CARICOM, President Dr Irfaan Ali, today, attended an emergency meeting of the Summit of Heads of State and Government of the Community of Latin American and Caribbean Countries (CELAC) on deliberations on the violation of the Geneva Convention on Diplomatic Relations after the assault of the Mexican Embassy in Quito by authorities of the Government of Ecuador.
During the meeting, Dr Ali made the following statement:
“𝑇ℎ𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑖𝑏𝑏𝑒𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦, 𝐶𝐴𝑅𝐼𝐶𝑂𝑀, 𝑟𝑒𝑎𝑓𝑓𝑖𝑟𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑤 𝑎𝑛𝑑 𝑟𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑑𝑖𝑝𝑙𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛𝑠ℎ𝑟𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑜𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑑𝑖𝑝𝑙𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐 𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒𝑠.
𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜𝑚 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑒𝑝𝑙𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑜𝑓 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡𝑙𝑦 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝐸𝑚𝑏𝑎𝑠𝑠𝑦 𝑜𝑓 𝑀𝑒𝑥𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛 𝑄𝑢𝑖𝑡𝑜.
𝑊𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑏𝑜𝑡ℎ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑒𝑘 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑑𝑖𝑎𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠, 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑤 𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑠𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑜𝑢𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑓 𝑝𝑒𝑎𝑐𝑒. 𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑚𝑢𝑠𝑡 𝑏𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑜𝑓 𝑢𝑠; 𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑜𝑢𝑟 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑖𝑠 𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝑝𝑒𝑎𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. 𝐼 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑘 𝑦𝑜𝑢.”