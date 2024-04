CARICOM Chair underscores need for region to remain a zone of peace after Ecuador’s attack on Mexican Embassy

Chairman of CARICOM, President Dr Irfaan Ali, today, attended an emergency meeting of the Summit of Heads of State and Government of the Community of Latin American and Caribbean Countries (CELAC) on deliberations on the violation of the Geneva Convention on Diplomatic Relations after the assault of the Mexican Embassy in Quito by authorities of the Government of Ecuador.

During the meeting, Dr Ali made the following statement:

β€œπ‘‡β„Žπ‘’ π‘šπ‘’π‘šπ‘π‘’π‘Ÿ π‘ π‘‘π‘Žπ‘‘π‘’π‘ π‘œπ‘“ π‘‘β„Žπ‘’ πΆπ‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘π‘π‘’π‘Žπ‘› π‘π‘œπ‘šπ‘šπ‘’π‘›π‘–π‘‘π‘¦, 𝐢𝐴𝑠𝐼𝐢𝑂𝑀, π‘Ÿπ‘’π‘Žπ‘“π‘“π‘–π‘Ÿπ‘š π‘‘β„Žπ‘’ π‘–π‘šπ‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘Žπ‘›π‘π‘’ π‘œπ‘“ π‘Žπ‘‘β„Žπ‘’π‘Ÿπ‘’π‘›π‘π‘’ π‘‘π‘œ π‘‘β„Žπ‘’ π‘π‘Ÿπ‘–π‘›π‘π‘–π‘π‘™π‘’π‘ π‘œπ‘“ π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘›π‘Žπ‘‘π‘–π‘œπ‘›π‘Žπ‘™ π‘™π‘Žπ‘€ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘Ÿπ‘’π‘™π‘’π‘ π‘œπ‘“ π‘‘π‘–π‘π‘™π‘œπ‘šπ‘Žπ‘‘π‘–π‘π‘’π‘›π‘”π‘Žπ‘”π‘’π‘šπ‘’π‘›π‘‘ π‘’π‘›π‘ β„Žπ‘Ÿπ‘–π‘›π‘’π‘‘ 𝑖𝑛 π‘‘β„Žπ‘’ πΊπ‘’π‘›π‘’π‘£π‘Ž π‘π‘œπ‘›π‘£π‘’π‘›π‘‘π‘–π‘œπ‘› π‘€β„Žπ‘–π‘β„Ž π‘π‘œπ‘‘π‘–π‘“π‘–π‘’π‘ π‘‘β„Žπ‘’ π‘–π‘›π‘£π‘–π‘œπ‘™π‘Žπ‘π‘–π‘™π‘–π‘‘π‘¦ π‘œπ‘“ π‘‘π‘–π‘π‘™π‘œπ‘šπ‘Žπ‘‘π‘–π‘ π‘šπ‘–π‘ π‘ π‘–π‘œπ‘›π‘ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘π‘œπ‘›π‘ π‘’π‘™π‘Žπ‘Ÿ π‘œπ‘“π‘“π‘–π‘π‘’π‘ .

πΆπ‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘π‘œπ‘š π‘–π‘ π‘‘β„Žπ‘’π‘Ÿπ‘’π‘“π‘œπ‘Ÿπ‘’ 𝑑𝑒𝑒𝑝𝑙𝑦 π‘π‘œπ‘›π‘π‘’π‘Ÿπ‘›π‘’π‘‘ π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ π‘‘β„Žπ‘’ 𝑠𝑒𝑝𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐 π‘œπ‘“ πΈπ‘π‘’π‘Žπ‘‘π‘œπ‘Ÿ β„Žπ‘Žπ‘ π‘Ÿπ‘’π‘π‘’π‘›π‘‘π‘™π‘¦ π‘‘π‘Žπ‘˜π‘’π‘› π‘Žπ‘π‘‘π‘–π‘œπ‘›π‘ π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ β„Žπ‘Žπ‘£π‘’ π‘£π‘–π‘œπ‘™π‘Žπ‘‘π‘’π‘‘ π‘‘β„Žπ‘’ π‘π‘Ÿπ‘’π‘šπ‘–π‘ π‘’π‘ π‘œπ‘“ π‘‘β„Žπ‘’ πΈπ‘šπ‘π‘Žπ‘ π‘ π‘¦ π‘œπ‘“ 𝑀𝑒π‘₯π‘–π‘π‘œ 𝑖𝑛 π‘„π‘’π‘–π‘‘π‘œ.

π‘Šπ‘’ π‘Žπ‘›π‘‘π‘–π‘π‘–π‘π‘Žπ‘‘π‘’ π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ π‘π‘œπ‘‘β„Ž π‘ π‘‘π‘Žπ‘‘π‘’π‘ π‘ π‘’π‘’π‘˜ π‘‘π‘œ π‘Ÿπ‘’π‘ π‘œπ‘™π‘£π‘’ π‘‘β„Žπ‘’ π‘šπ‘Žπ‘‘π‘‘π‘’π‘Ÿ π‘‘β„Žπ‘Ÿπ‘œπ‘’π‘”β„Ž π‘‘π‘–π‘Žπ‘™π‘œπ‘”π‘’π‘’ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘Žπ‘π‘π‘’π‘ π‘ π‘‘π‘œ π‘Ÿπ‘’π‘™π‘’π‘£π‘Žπ‘›π‘‘ π‘šπ‘’π‘™π‘‘π‘–π‘™π‘Žπ‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘™π‘π‘Ÿπ‘œπ‘π‘’π‘ π‘ , π‘€π‘–π‘‘β„Ž π‘Ž 𝑣𝑖𝑒𝑀 π‘‘π‘œ π‘’π‘›π‘ π‘’π‘Ÿπ‘–π‘›π‘” π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ π‘œπ‘’π‘Ÿ π‘Ÿπ‘’π‘”π‘–π‘œπ‘› π‘Ÿπ‘’π‘šπ‘Žπ‘–π‘›π‘ π‘œπ‘›π‘’ π‘œπ‘“ π‘π‘’π‘Žπ‘π‘’. π‘‡β„Žπ‘–π‘ π‘šπ‘’π‘ π‘‘ 𝑏𝑒 π‘‘β„Žπ‘’ π‘π‘Ÿπ‘–π‘œπ‘Ÿπ‘–π‘‘π‘¦ π‘œπ‘“ π‘Žπ‘™π‘™ π‘œπ‘“ 𝑒𝑠; π‘‘π‘œ π‘’π‘›π‘ π‘’π‘Ÿπ‘’ π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ π‘‘β„Žπ‘–π‘ π‘Ÿπ‘’π‘”π‘–π‘œπ‘› π‘œπ‘“ π‘œπ‘’π‘Ÿ π‘Ÿπ‘’π‘šπ‘Žπ‘–π‘›π‘ π‘–π‘ π‘§π‘œπ‘›π‘’ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘Ž π‘π‘™π‘Žπ‘π‘’ π‘œπ‘“ π‘π‘’π‘Žπ‘π‘’ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘π‘œπ‘œπ‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘–π‘œπ‘›. 𝐼 π‘‘β„Žπ‘Žπ‘›π‘˜ π‘¦π‘œπ‘’.”

