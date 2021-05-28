Squads for Hero CPL 2021 tournament announced  

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The complete squads for the 2021 Hero Caribbean Premier League (CPL) have been confirmed following the player draft. The 2021 tournament gets underway on August 28 to September 19, 2021.

The star-studded line-ups feature the best cricketing talent from across the Caribbean as well as some of the biggest names in international cricket.

There have been a number of changes to the squads this year. Chris Gayle and Dwayne Bravo are teaming up at the St Kitts & Nevis Patriots with Sherfane Rutherford joining them. Keemo Paul has moved to the St Lucia Zouks and Oshane Thomas will now be representing the Barbados Tridents.

The overseas signings include Shakib al Hasan, Chris Morris, Faf du Plessis, Matthew Wade, Sandeep Lamichhane and Shoaib Malik. There are spots for exciting Pakistani players Haider Ali, Azam Khan and Usman Qadir and Englishman Samit Patel will be playing at his first Hero CPL.

All 33 matches will be played at Warner Park in St Kitts with the final set to take place on 19 September.

 

JAMAICA TALLAWAHS ST LUCIA ZOUKS  TRINBAGO KNIGHT RIDERS
ANDRE RUSSELL FAF DU PLESSIS KIERON POLLARD
SHAKIB AL HASAN KEEMO PAUL RAVI RAMPAUL
CARLOS BRATHWAITE WAHAB RIAZ SUNIL NARINE
ROVMAN POWELL MATTHEW WADE COLIN MUNRO
HAIDER ALI ANDRE FLETCHER SANDEEP LAMICHHANE
CHADWICK WALTON KESRICK WILLIAMS DARREN BRAVO
FIDEL EDWARDS USMAN QADIR LENDL SIMMONS
QAIS AHMAD SAMIT PATEL KHARY PIERRE
JASON MOHAMMAD OBED McCOY ISURU UDANA
MIGAEL PRETORIUS RAHKEEM CORNWALL SIKANDAR RAZA
KENNAR LEWIS MARK DEYAL ANDERSON PHILLIP
IBRAHIM ZADRAN ROSTON CHASE DENESH RAMDIN
VEERASAMMY PERMAUL JAVELLE GLEN TION WEBSTER
ABHIJAI MANSINGH KERON COTTOY AKEAL HOSEIN
JOSHUA JAMES JEAVOR ROYAL JAYDEN SEALES
KIRK MCKENZIE KADEEM ALLEYNE LEONARDO JULIAN
RYAN PERSAUD ALZARRI JOSEPH ALI KHAN

 

ST KITTS & NEVIS PATRIOTS  BARBADOS TRIDENTS  GUYANA AMAZON WARRIORS
DWAYNE BRAVO CHRIS MORRIS NICHOLAS POORAN
CHRIS GAYLE JASON HOLDER SHOAIB MALIK
EVIN LEWIS THISARA PERERA IMRAN TAHIR
FABIAN ALLEN MOHAMMAD AMIR SHIMRON HETMYER
RASSIE VAN DER DUSSEN JOHNSON CHARLES MOHAMMAD HAFEEZ
ANRICH NORTJE SHAI HOPE BRANDON KING
SHERFANE RUTHERFORD OSHANE THOMAS NAVEEN UL HAQ
SHELDON COTTRELL KYLE MAYERS ROMARIO SHEPHERD
WANINDU HASARANGA HAYDEN WALSH JR WAQAR SALAMKHEIL
DEVON THOMAS AZAM KHAN CHANDRAPAUL HEMRAJ
RAYAD EMRIT RAYMON REIFER ODEAN SMITH
RAHMANULLAH GURBAZ JUSTIN GREAVES NIALL SMITH
COLIN ARCHIBALD ASHLEY NURSE GUDAKESH MOTIE
JON-RUSS JAGGESAR SHAFIQULLAH GHAFARI ANTHONY BRAMBLE
DOMINIC DRAKES NYEEM YOUNG KEVIN SINCLAIR
JOSHUA DA SILVA JOSHUA BISHOP ASHMEAD NEDD
MIKYLE LOUIS SMIT PATEL  

 

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