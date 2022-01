Pres. Ali congratulates Mottley on re-election, looks forward to continued collaboration between Guyana, Barbados

Guyana’s President Dr Irfaan Ali has extended congratulations to Barbadian Prime Minister Mia Mottley on her election to serve a second term.

In his letter, the Guyanese Head of State explained that her re-election provides an opportunity to “concretise the plans and programmes that we have discussed to build on the cooperation between Guyana and Barbados”.

See full letter sent to PM Mottley:

π·π‘’π‘Žπ‘Ÿ πΆπ‘œπ‘™π‘™π‘’π‘Žπ‘”π‘’π‘’,

𝑂𝑛 π‘π‘’β„Žπ‘Žπ‘™π‘“ π‘œπ‘“ π‘‘β„Žπ‘’ πΊπ‘œπ‘£π‘’π‘Ÿπ‘›π‘šπ‘’π‘›π‘‘ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘π‘’π‘œπ‘π‘™π‘’ π‘œπ‘“ πΊπ‘’π‘¦π‘Žπ‘›π‘Ž, 𝐼 𝑒π‘₯𝑑𝑒𝑛𝑑 π‘€π‘Žπ‘Ÿπ‘šπ‘’π‘ π‘‘ π‘π‘œπ‘›π‘”π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘’π‘™π‘Žπ‘‘π‘–π‘œπ‘›π‘ π‘‘π‘œ π‘¦π‘œπ‘’ π‘œπ‘› π‘¦π‘œπ‘’π‘Ÿ π‘’π‘™π‘’π‘π‘‘π‘–π‘œπ‘› π‘‘π‘œ π‘ π‘’π‘Ÿπ‘£π‘’ π‘Ž π‘ π‘’π‘π‘œπ‘›π‘‘ π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘š π‘Žπ‘ π‘ƒπ‘Ÿπ‘–π‘šπ‘’ π‘€π‘–π‘›π‘–π‘ π‘‘π‘’π‘Ÿ π‘œπ‘“ π΅π‘Žπ‘Ÿπ‘π‘Žπ‘‘π‘œπ‘ . π‘Šπ‘’ π‘Žπ‘™π‘ π‘œ π‘π‘œπ‘›π‘”π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘’π‘™π‘Žπ‘‘π‘’ π‘‘β„Žπ‘’ π΅π‘Žπ‘Ÿπ‘π‘Žπ‘‘π‘–π‘Žπ‘› π‘π‘’π‘œπ‘π‘™π‘’ π‘“π‘œπ‘Ÿ π‘œπ‘›π‘π‘’ π‘Žπ‘”π‘Žπ‘–π‘› π‘‘π‘’π‘šπ‘œπ‘›π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘–π‘›π‘” π‘‘β„Žπ‘’π‘–π‘Ÿ π‘π‘œπ‘šπ‘šπ‘–π‘‘π‘šπ‘’π‘›π‘‘ π‘‘π‘œ π‘‘π‘’π‘šπ‘œπ‘π‘Ÿπ‘Žπ‘π‘¦.

π‘Œπ‘œπ‘’π‘Ÿ π‘Ÿπ‘’-π‘’π‘™π‘’π‘π‘‘π‘–π‘œπ‘› π‘π‘Ÿπ‘œπ‘£π‘–π‘‘π‘’π‘ π‘’π‘ π‘€π‘–π‘‘β„Ž π‘‘β„Žπ‘’ π‘œπ‘π‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘’π‘›π‘–π‘‘π‘¦ π‘‘π‘œ π‘π‘œπ‘›π‘π‘Ÿπ‘’π‘‘π‘–π‘ π‘’ π‘‘β„Žπ‘’ π‘π‘™π‘Žπ‘›π‘ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘π‘Ÿπ‘œπ‘”π‘Ÿπ‘Žπ‘šπ‘šπ‘’π‘ π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ 𝑀𝑒 β„Žπ‘Žπ‘£π‘’ 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑 π‘‘π‘œ 𝑏𝑒𝑖𝑙𝑑 π‘œπ‘› π‘‘β„Žπ‘’ π‘π‘œπ‘œπ‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘–π‘œπ‘› 𝑏𝑒𝑑𝑀𝑒𝑒𝑛 πΊπ‘’π‘¦π‘Žπ‘›π‘Ž π‘Žπ‘›π‘‘ π΅π‘Žπ‘Ÿπ‘π‘Žπ‘‘π‘œπ‘ . 𝐼 π‘™π‘œπ‘œπ‘˜ π‘“π‘œπ‘Ÿπ‘€π‘Žπ‘Ÿπ‘‘ π‘Žπ‘ π‘€π‘’π‘™π‘™, π‘‘π‘œ π‘œπ‘’π‘Ÿ π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘–π‘›π‘’π‘’π‘‘ π‘π‘œπ‘™π‘™π‘Žπ‘π‘œπ‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘–π‘œπ‘› π‘Žπ‘‘ π‘‘β„Žπ‘’ π‘Ÿπ‘’π‘”π‘–π‘œπ‘›π‘Žπ‘™ 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙, π‘Žπ‘ π‘€π‘’ π‘’π‘›π‘‘π‘’π‘Žπ‘£π‘œπ‘’π‘Ÿ π‘‘π‘œ π‘Žπ‘‘π‘£π‘Žπ‘›π‘π‘’ π‘œπ‘’π‘Ÿ π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘”π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘–π‘œπ‘› π‘π‘Ÿπ‘œπ‘π‘’π‘ π‘ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘‘π‘œ π‘ π‘’π‘π‘’π‘Ÿπ‘’ π‘‘β„Žπ‘’ π‘π‘’π‘›π‘’π‘“π‘–π‘‘π‘ π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ π‘œπ‘’π‘Ÿ π‘π‘’π‘œπ‘π‘™π‘’π‘ π‘‘π‘’π‘ π‘’π‘Ÿπ‘£π‘’.

π‘ƒπ‘™π‘’π‘Žπ‘ π‘’ π‘Žπ‘π‘π‘’π‘π‘‘, π·π‘’π‘Žπ‘Ÿ πΆπ‘œπ‘™π‘™π‘’π‘Žπ‘”π‘’π‘’, π‘šπ‘¦ 𝑏𝑒𝑠𝑑 π‘€π‘–π‘ β„Žπ‘’π‘ π‘“π‘œπ‘Ÿ 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛 π‘¦π‘œπ‘’π‘Ÿ 𝑛𝑒𝑀 π‘‘π‘’π‘›π‘’π‘Ÿπ‘’ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘‘β„Žπ‘’ π‘Ÿπ‘’π‘›π‘’π‘€π‘’π‘‘ π‘Žπ‘ π‘ π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘π‘’π‘ π‘œπ‘“ π‘šπ‘¦ β„Žπ‘–π‘”β„Ž π‘’π‘ π‘‘π‘’π‘’π‘š.

π‘€π‘œβ„Žπ‘Žπ‘šπ‘’π‘‘ πΌπ‘Ÿπ‘“π‘Žπ‘Žπ‘› 𝐴𝑙𝑖

π‘ƒπ‘Ÿπ‘’π‘ π‘–π‘‘π‘’π‘›π‘‘ π‘œπ‘“ π‘‘β„Žπ‘’ πΆπ‘œ-π‘œπ‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘–π‘£π‘’ 𝑠𝑒𝑝𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐 π‘œπ‘“ πΊπ‘’π‘¦π‘Žπ‘›π‘Ž”