Pres. Ali congratulates Mottley on re-election, looks forward to continued collaboration between Guyana, Barbados

Guyana’s President Dr Irfaan Ali has extended congratulations to Barbadian Prime Minister Mia Mottley on her election to serve a second term.
In his letter, the Guyanese Head of State explained that her re-election provides an opportunity to “concretise the plans and programmes that we have discussed to build on the cooperation between Guyana and Barbados”.
See full letter sent to PM Mottley:
𝐷𝑒𝑎𝑟 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑎𝑔𝑢𝑒,
𝑂𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑙𝑓 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑜𝑓 𝐺𝑢𝑦𝑎𝑛𝑎, 𝐼 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑑 𝑤𝑎𝑟𝑚𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑟𝑎𝑡𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑜 𝑦𝑜𝑢 𝑜𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐵𝑎𝑟𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠. 𝑊𝑒 𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑟𝑎𝑡𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝐵𝑎𝑟𝑏𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑜𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑐𝑟𝑎𝑐𝑦.
𝑌𝑜𝑢𝑟 𝑟𝑒-𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑢𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦 𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑤𝑒 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑢𝑠𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝐺𝑢𝑦𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑑 𝐵𝑎𝑟𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠. 𝐼 𝑙𝑜𝑜𝑘 𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑎𝑠 𝑤𝑒𝑙𝑙, 𝑡𝑜 𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒𝑑 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙, 𝑎𝑠 𝑤𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑎𝑣𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑢𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑜𝑢𝑟 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒.
𝑃𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡, 𝐷𝑒𝑎𝑟 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑎𝑔𝑢𝑒, 𝑚𝑦 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑤𝑖𝑠ℎ𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑖𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑛𝑒𝑤 𝑡𝑒𝑛𝑢𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑒𝑤𝑒𝑑 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑚𝑦 ℎ𝑖𝑔ℎ 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑒𝑚.
𝑀𝑜ℎ𝑎𝑚𝑒𝑑 𝐼𝑟𝑓𝑎𝑎𝑛 𝐴𝑙𝑖
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝐶𝑜-𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑜𝑓 𝐺𝑢𝑦𝑎𝑛𝑎”