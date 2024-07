GPF announces major shake-up of top brass

See full statement from the Guyana Police Force:

๐๐Ž๐‹๐ˆ๐‚๐„ ๐’๐“๐€๐“๐„๐Œ๐„๐๐“

— ๐‘๐จ๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ซ๐ž๐ž ๐„๐‹๐“ ๐ฆ๐ž๐ฆ๐›๐ž๐ซ๐ฌ

As part of the modernisation plan for the Guyana Police Force, rotation at the Executive Leadership Team (ELT) level is as follows:

** Deputy Commissioner ‘Administration (ag) ๐Œ๐ซ ๐‚๐š๐ฅ๐ฏ๐ข๐ง ๐๐ซ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ฌ is now the Head of Special Branch

** Deputy Commissioner ‘Operations’ (ag.) ๐Œ๐ซ ๐‘๐š๐ฏ๐ข๐ง๐๐ซ๐š๐๐š๐ญ ๐๐ฎ๐๐ก๐ซ๐š๐ฆ is now in charge of ‘Administration’

** Head of Special Branch Assistant Commissioner ๐Œ๐ซ ๐„๐ซ๐ซ๐จ๐ฅ ๐–๐š๐ญ๐ญ๐ฌ is now in charge of ‘Operations’.

Please be guided accordingly.

