7 new tourism experiences launched

In another remarkable achievement, the Guyana Tourism Authority (GTA) officially launched seven new tourism experiences, in collaboration with the tourism private sector.

Over the past several months, these licensed tour operators have crafted innovative new offerings aimed at diversifying and expanding the countryโ€™s tourism portfolio. Their collective efforts have culminated in a significant milestone, one that deserves to be celebrated.

๐‘ป๐’‰๐’† ๐’๐’†๐’˜ ๐’†๐’™๐’‘๐’†๐’“๐’Š๐’†๐’๐’„๐’†๐’” ๐’„๐’‚๐’ ๐’ƒ๐’† ๐’๐’๐’•๐’†๐’ ๐’ƒ๐’†๐’๐’๐’˜:

– ๐‘ฎ๐’–๐’š๐’‚๐’๐’‚ ๐‘ฉ๐’Š๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐‘จ๐’ ๐’—๐’†๐’๐’•๐’–๐’“๐’† ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐‘จ๐’•๐’•๐’‚ ๐‘น๐’‚๐’Š๐’๐’‡๐’๐’“๐’†๐’”๐’• ๐‘ณ๐’๐’ ๐’ˆ๐’† (Iwokrama River Lodge)

– ๐‘น๐’–๐’‘๐’–๐’๐’–๐’๐’Š ๐‘ฏ๐’Š๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ & ๐‘ช๐’–๐’๐’•๐’–๐’“๐’‚๐’ ๐‘ฌ๐’™๐’‘๐’†๐’ ๐’Š๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ Touring Guyana

– ๐‘ฑ๐’‚๐’ˆ๐’–๐’‚๐’“ ๐‘ป๐’๐’–๐’“ ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ Adventure Guianas

– ๐‘ฑ๐’–๐’๐’ˆ๐’๐’† ๐‘บ๐’–๐’“๐’—๐’Š๐’—๐’‚๐’ ๐‘ป๐’๐’–๐’“: ๐‘น๐’๐’„๐’Œ๐’”๐’•๐’๐’๐’† ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ The Wild Tales

– ๐‘ฌ๐’”๐’”๐’†๐’’๐’–๐’Š๐’ƒ๐’ ๐‘น๐’Š๐’—๐’†๐’“ ๐‘ฑ๐’–๐’๐’ˆ๐’๐’† ๐‘ป๐’“๐’Š๐’‘ ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ The Wild Tales

– ๐‘ฒ๐’‚๐’•๐’ ๐‘ฏ๐’Š๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ & ๐‘จ๐‘ป๐‘ฝ ๐‘จ๐’ ๐’—๐’†๐’๐’•๐’–๐’“๐’† ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ Patamona Tours

– ๐‘ฑ๐’๐’๐’†๐’”๐’•๐’๐’˜๐’ ๐‘ด๐’†๐’Ž๐’๐’“๐’Š๐’‚๐’ ๐‘ป๐’๐’–๐’“ ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ Wanderlust Adventures GY

๐“๐ก๐ข๐ฌ ๐ฅ๐ข๐ฌ๐ญ ๐ญ๐š๐ค๐ž ๐ฎ๐ฌ ๐ญ๐จ ๐Ÿ๐Ÿ“ ๐ง๐ž๐ฐ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž๐ฌ ๐ฅ๐š๐ฎ๐ง๐œ๐ก๐ž๐ ๐›๐ฒ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐“๐€ ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’! ๐€๐ง๐ ๐Ÿ”๐Ÿ’ ๐ง๐ž๐ฐ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž๐ฌ ๐ฅ๐š๐ฎ๐ง๐œ๐ก๐ž๐ ๐ฌ๐ข๐ง๐œ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽ!

The Director of the GTA, Mr Kamrul Baksh, during his featured remarks lauded the efforts of the tour operators who continue to go above and beyond to develop new tourism experiences. He further emphasised the continuous investments that the Government of Guyana provides to the tourism sector where he stated:

“Two years ago, we decided to launch the product development grant. I believe about 4 products launched today are beneficiaries of that grant. And the intention of that grant is really to stimulate creativity and also to assist operators who have great ideas but simply require the added assistance to offset variable expenses. I am happy that we are seeing a diversified and varied portfolio of experiences which will certainly add value to our spectrum of experiences that we now offer as Destination Guyana.”

Also speaking at the launch were Candace Phillips, Senior Manager of Product Development and Omadele George, President of Tourism and Hospitality Association of Guyana.

--- ---